Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 16.10.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall beim Rückwärtsfahren

Um 17:30 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag ein 27-Jähriger aus Hopsten mit einem Klein-Lkw den Steinweg in Abterode. Als er beabsichtigte an den dort geparkten Autos vorbeizufahren, musste er aufgrund von Gegenverkehr anhalten und rückwärtsfahren. Dabei übersah er den mittlerweile dahinterstehenden Pkw, der von einem 61-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Unfall beim Einbiegen

Um 11:24 Uhr beabsichtigte heute Vormittag ein 73-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw aus einer Einfahrt auf die Elsa-Brandström-Straße in Eschwege einzubiegen. Dabei übersah er den Pkw einer 59-Jährigen aus Eschwege, wodurch es zum Zusammenstoß mit einem Sachschaden von ca. 1500 EUR kam.

Polizei Sontra

Container aufgebrochen; Dieseldiebstahl

Um 08:15 Uhr wurde heute Morgen auf dem Baustellengelände der A 44 im Bereich des "Alberberg-Tunnel" in der Gemarkung von Herleshausen festgestellt, dass unbekannte Täter in der Nacht einen dort aufgestellten Baucontainer aufgebrochen haben. Dieser wurde durchsucht, aus dem Container jedoch nichts entwendet. Weiterhin wurden aus einem Radlader ca. 300 Liter Dieselkraftstoff abgezapft und entwendet. Schaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Baustellenfahrzeug gestohlen

In der vergangenen Nacht ereignete sich in Witzenhausen der Diebstahl eines Baustellenfahrzeuges. Um 07:00 Uhr wurde heute Morgen festgestellt, dass Unbekannte einen Mercedes Pritschenwagen vom öffentlichen Parkplatz in der Wickfeldstraße/ Ecke Gartenstraße in Witzenhausen entwendet haben. Nach Angaben der geschädigten Firma hatten diese am Abend zuvor zwei Baustellenfahrzeuge gegen 18:00 Uhr dort geparkt. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen Mercedes Pritschenwagen mit schwarzer Fahrerkabine und silberner Ladefläche. Das Fahrzeug hat das Kennzeichen: "HER-ML 38". Der Schaden wird mit ca. 12.000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell