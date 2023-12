Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Moped-Fahrerin

Neustrelitz (ots)

Am 15.12.2023 gegen 17:40 Uhr kam es auf der L25 zwischen Mirow und der Ortschaft Starsow zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 16-jährige Fahrerin eines Moped S50 befuhr die L25 aus Richtung Mirow kommend in Richtung Starsow. Auf Höhe der Straße "Am Kanal" wollte sie nach links in die Straße abbiegen. Da sie an ihrem Fahrzeug keine Fahrtrichtungsanzeiger hat, zeigte sie die beabsichtigte Änderung der Fahrtrichtung mit ihrem linken Arm an. Auf Grund der Dunkelheit übersah dieses der hinter ihr fahrende 49-jährige Fahrzeugführer eines PKW VW Passat und wollte die Moped-Fahrerin auf der linken Seite überholen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Auf Grund des Zusammenstoßes stürzte die Moped-Fahrerin und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus nach Neustrelitz gebracht. Welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.100,-EUR.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell