POL-ESW: Pressebericht 15.10.2024

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung durch Graffiti, Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben in Eschwege in der Straße "Torwiese" die Hauswand eines Mehrfamilienhauses mit zwei größeren Graffitis besprüht und dadurch einen Schaden von 1000 Euro verursacht. Die Unbekannten brachten auf die in Richtung Stadtpark zeigende Wand die Buchstaben TPS in blauer Farbe auf einer Fläche von 70 x 40 cm auf. Dazu noch ein weiteres Graffiti in schwarz in der Größe von 430 x 50 cm. Festgestellt wurde dies am Montag gegen 12.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Kollision auf Kauflandparkplatz

Am Montag hat ein 59-Jähriger aus Wehretal einen Unfall verursacht, als er gegen 12.20 Uhr auf dem Parkplatz des Kaufland-Marktes aus den Parkreihen kommend, nach links zur Kaufland-Tankstelle wollte. Hierbei übersah der Mann den Wagen einer 66-Jährigen aus Eschwege die, rechts aus Richtung Parkdeck kommend, ebenfalls zur Tankstelle wollte. Bei der anschließenden Kollision entstand ein Schaden von 3500 Euro.

Parkrempler

Am Montagabend um 18.30 Uhr hat ein 25-Jähriger aus Wehretal beim Ausparken auf dem Parkplatz am Nikolaiplatz den geparkten Wagen eines 33-Jährigen aus Münster touchiert. Die Schäden nach dem Parkrempler beziffern sich auf 1500 Euro (Pkw des Verursachers) und 500 Euro.

Mit geparktem Auto kollidiert; Fahrerin leicht verletzt

Leicht verletzt wurde am Montagabend eine 55-jährige Autofahrerin aus Eschwege, die um 20.05 Uhr in Eschwege den Höhenweg befuhr. Dabei wurde die Frau von dem Scheinwerfer eines entgegenkommenden Pkw geblendet, so dass sie ein am Fahrbahnrand geparktes Auto übersah und mit diesem schließlich kollidierte. Die 55-Jährige trug dabei leichte Verletzungen davon. Die Sachschäden an den Autos beziffern sich auf 8000 Euro (Verursacherin) und 10.000 Euro.

Polizei kontrolliert Rollerfahrer; Ermittlungen wegen des Verdachts auf mehrere Verstöße aufgenommen

Die Beamten der Polizei Eschwege haben am Montagmittag um kurz vor 13.30 Uhr in der Gartenstraße einen Motorroller zur Verkehrskontrolle angehalten, mit dem ein 48-Jähriger aus Weißenborn unterwegs war. Wie ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, stand der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol, weshalb die Beamten weitere Ermittlungen wegen des Verdachts auf eine verbotswidrige Fahrt unter Rauschmitteln aufgenommen haben. Zudem konnte der Fahrer den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen und der Roller war zudem offenbar nicht versichert. Weiterhin hat der 48-Jährige auch einige Gegenstände (u.a. ein Springmesser u. ein Schlagstock) bei sich geführt, die unter die Bestimmungen des Waffengesetzes fallen. Die Beamten in Eschwege haben daher wegen verschiedentlichen Verstößen Ermittlungen gegen den 48-Jährigen eingeleitet.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auto zerkratzt, Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Hessisch Lichtenau ist am Montag eine Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht worden. Demnach haben Unbekannte bei einem in Reichenbach abgestellten blauen VW T-Roc beide Türen der Beifahrerseite mutwillig zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Abgestellt war der Wagen im Tatzeitraum (Samstag, 12.10.24, zwischen 18.00 Uhr und 21.30 Uhr) in der Straße "Hinter der Mauer" bei nahe des Vereinsheims Reichenbach. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0.

Einbruch in Tankstelle; Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagmorgen wurde der Polizei in Hessisch Lichtenau ein Einbruch in die Esso-Tankstelle in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau gemeldet. Unbekannte Täter haben sich demnach in der Nacht von Montag zu Dienstag, zwischen 21.20 Uhr und 06.35 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum verschafft und Bargeld, sowie Süßigkeiten und Tabakwaren mitgenommen. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/9393-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Mauer und Gartentor beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Am Montagabend ist der Polizei in Witzenhausen gegen 17.50 Uhr eine beschädigte Gartenmauer und ein beschädigtes Gartentor in der Kirchstraße in Neu-Eichenberg-Hebenshausen gemeldet worden. Der Spurenlage nach wurden Mauersteine durch ein größeres Fahrzeug, vmtl. Lkw/Sattelzug, im Vorbeifahren herausgebrochen und das Tor aus einer Kettenverankerung gerissen. Die Polizei hat aufgrund des Vorfalls Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem Verursacher unter 05542/9304-0.

Wildunfall

Heute Morgen um 05.22 Uhr hat ein 22-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen auf dem Weg von Stiedenrode nach Blickershausen (L 3238) ein Reh erfasst, welches dabei tödlich verletz wurde. Der entstandene Schaden am Auto beläuft sich auf 2000 Euro.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle; PHK Först

