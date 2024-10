Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 11.10.24

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Von Fahrbahn abgekommen

Am 09.10.24, um 16:35 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die B 451 von Großalmerode kommend in Richtung Trubenhausen. In einer Rechtskurve geriet er mit dem Auto auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und dadurch auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 63-jährigen Großalmeröder gefahren wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 20.000 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Geldbörse gestohlen

Am Vormittag des 08.10.24 wurde einer 78-Jährigen aus Witzenhausen die Geldbörse entwendet. Die Geschädigte hielt sich zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr im Aldi Markt in der Straße "An der Bohlenbrücke" auf, wo ihr das Portmonee aus der rechten unverschlossenen Jackentasche gezogen und entwendet wurde. Neben Bargeld befanden sich noch persönliche Dokumente und Bankkarte in der Geldbörse. Schaden: ca. 150 EUR. Hinwiese: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege