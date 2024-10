Polizei Eschwege

POL-ESW: Gewinnversprechen

Eschwege (ots)

Bei der Polizeidirektion Werra-Meißner wurden zwei Strafanzeigen im Zusammenhang mit betrügerischen Gewinnversprechen erstattet.

Bereits ab Mitte September wurde ein 73-Jähriger aus Waldkappel mehrfach von den Betrügern telefonisch kontaktiert. In diesen Gesprächen wurde eine Gewinnsumme von 18.000 EUR in Aussicht gestellt. Unter unterschiedlichen Angaben bezüglich einer "Vorabgebühr" gelang es den Tätern in mehreren Überweisungen ca. 1000 EUR betrügerisch zu erlangen.

Der zweite Fall ereignete sich am gestrigen Mittwoch in Witzenhausen zum Nachteil eines 69-Jährigen. Diesem wurde in längeren Telefonaten eine Gewinnsumme von 38.500 EUR in Aussicht gestellt. Auch hier wurden 1000 Euro an Gebühren verlangt, die man notfalls auch persönlich abholen würde. Man würde sich diesbezüglich nochmal am Nachmittag melden. Der 69-Jährige blieb jedoch misstrauisch. Als gegen 15:00 Uhr der unbekannte Täter erneut anrief, erklärte der 69-Jährige mittlerweile die Polizei informiert zu haben, worauf das Gespräch seitens des Täters sofort beendet wurde.

Präventionstipps Gewinnversprechen

- Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie/ Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben - Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, auch wenn die Höhe des Gewinns noch so verlockend ist. Überweisen Sie keine Gebühren oder übermitteln Sie keine Codes von Gutscheinkarten. Wählen Sie auch keine gebührenpflichtigen Telefonnummern, wie z.B. mit der Vorwahl 0900, 0180, 0137. - Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Kontodaten; Kreditkartennummern, Adressen oder ähnliches - Seien Sie immer misstrauisch, fragen Sie bei einer Person ihres Vertrauens nach; gerne auch bei der Polizei

