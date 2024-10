Polizei Eschwege

POL-ESW: Miele-Staubsauger aus Sattelzug entwendet

Eschwege (ots)

Auf dem SVG-Rasthof an der BAB 44 in der Leipziger Straße in Hessisch Lichtenau wurden in der vergangenen Nacht aus einem Sattelauflieger mehrere Paletten, die mit Staubsaugern beladen waren, entwendet. Um 05:00 Uhr bemerkte heute früh der 50-Jährige Fahrer eines Transportunternehmens aus Lübeck bei der Überprüfung, dass die Türen des Aufliegers unverschlossen waren. Bei der Überprüfung der Ladung musste der Fahrer feststellen, dass insgesamt sechs Paletten zu je 24 Miele-Staubsaugern durch Unbekannte abgeladen und entwendet wurden. Der genaue Schaden ist noch nicht bekannt, dürfte sich aber im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen. Die genaue Tatzeit liegt zwischen 19:50 Uhr am gestrigen Abend und 05:00 Uhr am heutigen Morgen. Es wird gebeten auffällige Wahrnehmungen in diesem Zeitraum an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 zu melden.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

