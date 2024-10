Polizei Eschwege

POL-ESW: Weitere Diebstähle und Einbruchsversuche in Neu-Eichenberg angezeigt; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Ergänzend zu der Pressemeldung vom heutigen Montag, 10.39 Uhr,

>>Polizei Witzenhausen

>>Baucontainer aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

kann mitgeteilt werden, dass mittlerweile noch weitere Diebstahls-/Einbruchsdelikte bei den Beamten in Witzenhausen zur Anzeige gebracht worden sind, welche mit dem beschriebenen Baucontaineraufbruch im Bahnhofsweg in Neu-Eichenberg in Zusammenhang stehen könnten.

Wie inzwischen bekannt ist, waren bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zu Montag bzw. am frühen Montagmorgen auch im Neu-Eichenberger Ortsteil Berge unterwegs. Auf einem Grundstück in der Straße "Vor den Rosen" haben die Täter versucht in eine Garage einzubrechen und haben zudem gewaltsam die Türen zu zwei Abstellschuppen aufgebrochen, letztlich daraus jedoch nichts entwendet. Die Tat soll sich heute Morgen zwischen 06.45 Uhr und 07.30 Uhr ereignet haben.

Auch in der umliegenden Nachbarschaft, ebenfalls im Ortsteil Berge, waren die Täter aktiv und konnten an mindestens einer weiteren Örtlichkeit ein hochwertiges E-Bike (Pedelec) der Marke Focus (Thron) in schwarz-silberner Farbe an sich bringen. Die genauen Ermittlungen zu den einzelnen Tatörtlichkeiten und dem mutmaßlichen Diebesgut dauern aktuell noch an. Aufgrund der Gesamtumstände ist zu vermuten, dass hier mehrere Täter am Werk gewesen sind und vmtl. auch mit Fahrzeugen in Neu-Eichenberg und Ortsteilen unterwegs waren.

Anwohner und Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen geben können, sowie weitere Geschädigte werden gebeten mit der Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0 Kontakt aufzunehmen.

