POL-ESW: Gas mit Bremse verwechselt; Rentner fährt gegen Hauswand und wird leicht verletzt

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Zu einem Unfall mit 24.000 Euro Sachschaden kam es am Freitagmorgen in der Innenstadt von Sontra. Dabei wurde auch der Fahrer des Unfallfahrzeugs leicht verletzt. Wie die Beamten aus Sontra berichten, wollte gegen 10.34 Uhr ein aus der Hänselstadt stammender 89-Jähriger in der Herrenstraße aus einer Parklücke rangieren. Als der Senior in Höhe einer Apotheke den Ausparkvorgang einleitete, geriet der ältere Herr beim Rückwärtsfahren versehentlich aufs Gaspedal, anstatt auf die Bremse. In Folge dessen querte der Mann rückwärtsfahrend die Herrenstraße, schrammte zunächst an einer Hauswand entlang und kam letzten Endes an der Hauswand eines Juwelierladens zum Stillstand. Sofort verständigte Rettungskräfte halfen dem Mann vor Ort aus dem Fahrzeug und brachten ihn anschließend zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. Bei der Kollision wurden sowohl der Pkw (22.000 Euro Schaden) als auch die Hauswand (2000 Euro Schaden) nicht unerheblich in Mitleidenschaft gezogen. Zudem wurden bei der Kollision zwei Gehwegbegrenzungspfosten aus dem Pflaster gebrochen.

