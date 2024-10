POL-ESW: Pressebericht 04.10.2024 -2

Polizei Eschwege

Polizei Sontra

Von der Fahrbahn abgekommen und Baum gestreift; Schaden 8000 Euro

Ein 26-Jähriger aus Rotenburg a.d.F. befuhr am Freitagmorgen die Bundesstraße B 27 aus Richtung Cornberg kommend in Richtung Berneburg. Gegen 07.55 Uhr überholte der Mann ein vorausfahrendes Fahrzeug und kam dabei ins Schleudern. In Folge dessen geriet der 26-Jährige mit seinem Wagen zunächst auf die Gegenfahrbahn und dann weiter nach links, bevor er letztlich ganz von der Fahrbahn abkam. Der Mann kam mit seinem Wagen im angrenzenden Flutgraben zum Stillstand, nachdem er zuvor u.a. einen Baum touchiert hatte. Der 26-Jährige ist mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit 8000 Euro angegeben.

Polizei Witzenhausen

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

In der Stubenstraße ist aus dem Hinterhof (Innenhof) eines Wohnhauses ein älteres, braunes Damenrad der Marke BOCas (Modell: TRK 200 Trapez) im Wert von 70 Euro von Unbekannten geklaut worden. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Mittwoch 21.30 Uhr und Donnerstag 12.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

