POL-ESW: Pressebericht 04.10.2024

Verkehrsunfallflucht

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht haben die Beamten der Eschweger Polizei gegen einen 69-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf aufgenommen. Die Beamten waren nach BSA zu einem Feldweg (Bereich Kirchlager/Auf der Struth) gerufen worden, wo der 69-Jährige am Donnerstag zwischen 11.00 Uhr und 11.05 Uhr im Vorbeifahren ein geparktes Auto gestreift haben soll. Anschließend soll der Mann sich unerlaubt entfernt haben. Zeugen verständigten aufgrund des Vorfalls die Polizei, die den 69-Jährigen letztlich ermitteln konnte. Bei der Inaugenscheinnahme der beiden Fahrzeuge wurde beim Verursacher ein Schaden von 800 Euro, bei dem geparkten Auto in Höhe von 1000 Euro festgestellt.

Rollerdiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Mittwoch 23.30 Uhr und Donnerstag 08.00 Uhr ist in Eschwege ein Motorroller geklaut worden, der nahe der Hospitalstraße auf dem Gehweg der Straße "Neustadt" abgestellt war. Es handelt sich hierbei um einen blauen Roller (Kleinkraftrad) der Marke Baotian (Modell: BT49-QT-9D) im Wert von 250 Euro. Das Kennzeichen ist aktuell nicht bekannt. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Diebstahl aus Garage; Polizei sucht Zeugen

In der Döhlestraße in Eschwege habe unbekannte Täter eine mit Funksensor betriebene Garage widerrechtlich geöffnet und daraus mehrere Werkzeuge und technische Gerätschaften im Wert von 1500 Euro geklaut. Ereignet hat sich der Diebstahl zwischen Mittwoch 16.00 Uhr und Donnerstag 10.30 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Portemonnaiediebstahl angezeigt; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Eschwege hat ein 79-Jähriger aus Eschwege den Diebstahl seines Portemonnaies zur Anzeige gebracht. Demnach befand sich der Senior am Mittwoch zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr als Fußgänger im Bereich Stad (nahe Woolworth). Seinen eigenen Angaben zu Folge sei er dabei durch eine Gruppe von Jugendlichen (weiteres nicht bekannt) gelaufen. Später stellte er dann den Verlust des Portemonnaies (u.a. mit Bargeld und Bankkarten) fest. Der Geschädigte geht davon aus, dass ihm das Portemonnaie aus der besagten Gruppe heraus auf unbekannte Weise aus der Jackentasche geklaut wurde. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Mit Verkehrszeichen kollidiert

Als eine 50-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf am Donnerstag in BSA rückwärts von einem Parkplatz fuhr um zu wenden, kollidierte die Frau aus Unachtsamkeit mit einem Verkehrszeichen (Z. 205; Vorfahrt gewähren). Der Unfall ereignete sich gegen 16.00 Uhr in der Rathofstraße, der Unfallschaden wird mit 300 Euro angegeben.

Mit Roller gestürzt; 19-Jähriger verletzt

Ohne Fremdeinwirkung ist ein 19-Jähriger aus Eschwege am Donnerstag mit seinem Kleinkraftrad (Motorroller) zu Fall gekommen. Der junge Mann war gegen 17.40 Uhr auf der Niederhoner Straße stadtauswärts unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn zu Fall kam. Dabei zog sich der 19-Jährige Sturzverletzungen zu, aufgrund dessen er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. An dem Roller entstand Sachschaden (noch nicht beziffert), wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde außerdem der Baubetriebshof Eschwege verständigt.

Wildunfälle

Ein Schaden von 800 Euro entstand am Wagen eines 79-Jährigen aus Waldkappel, der am Donnerstag gegen 22.15 Uhr auf der B 249 von Schwebda in Richtung Eschwege fuhr. Der Autofahrer erfasste zur besagten Zeit einen Dachs, der die Fahrbahn überquerte. Ebenfalls am Donnerstagabend ist ein 21-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Fuchs kollidiert, als er gegen 23.45 Uhr auf der B 27 zwischen Albungen und Kleinvach unterwegs war. Das Tier war später nicht mehr auffindbar, der Schaden am Auto beläuft sich auf 300 Euro. Am Freitagmorgen ist gegen 06.15 Uhr außerdem noch ein Waschbär vom Auto einer 45-Jährigen aus Wanfried erfasst worden, als das Tier zwischen Frieda und Schwebda die Fahrbahn der B 249 überquerte. Der Waschbär blieb verschwunden, an dem betroffenen Auto entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

