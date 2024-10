Polizei Eschwege

POL-ESW: Unfallflucht nach alkoholisierten Unfall am Bahnübergang

Eschwege (ots)

Unfallflucht

Um 13:45 Uhr befuhr in der gestrigen Mittagszeit ein 37-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem Pkw die B 27 von Oetmannshausen kommend in Richtung Reichensachsen. Als er in Höhe des Bahnübergangs nach rechts in die Bahnhofstraße von Reichensachsen abbog, verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte dadurch mit einem Zaun und dem Auflieger der Bahnschranke. Anschließend flüchtete der Fahrer, ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen. Bei dem Unfall verlor er jedoch das Kennzeichen des Fahrzeuges, so dass die im Anschluss durchgeführten Ermittlungen die Beamten der Polizeistation Eschwege schnell auf die Spur des 37-Jährigen führten. Wie sich herausstellte war dieser alkoholisiert; ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 2,8 Promille. Es folgten Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Zu einer Beeinträchtigung des Bahnverkehrs kam es nicht.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell