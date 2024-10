Polizei Eschwege

POL-ESW: mehrere betrügerische Schockanrufe

falsche Polizeibeamte

Eschwege (ots)

aktuell warnt die Polizeidirektion Werra-Meißner vor vermehrt auftretenden betrügerischen Anrufen im Raum Eschwege und Berkatal.

Die Anrufer geben in den Telefonaten vor von der Polizei zu sein oder nahe Angehörige schildern von einen tödlichen Verkehrsunfall, so die bekannten betrügerischen Versionen, die darauf abzielen Bargeld und Wertsachen betrügerisch zu erlangen.

Daher bittet die Polizei immer misstrauisch zu bleiben und sich Rat (gerne auch bei der Polizei)einzuholen, um nicht Opfer derartiger Straftaten zu werden sowie die nachstehenden Tipps zu beachten:

- Die Polizei/ Staatsanwaltschaft ruft nach Unfällen NICHT bei Eltern von Unfallbeteiligten an und fordert hohe Summen Kaution am Telefon. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche. - Kontaktieren SIE SELBST den betroffenen Angehörigen VOR einer Geldübergabe, um die Echtheit des Anrufes zu überprüfen. Dabei stellt sich schnell heraus, dass Betrüger am Werk sind. - Übergeben Sie kein Geld oder Wertsachen an Unbekannte. - Warnen Sie Ihre Angehörigen und Bekannten vor dieser Masche. - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie sofort auf, wenn Sie ein solcher Anruf erreicht. - Verständigen Sie anschließend die Polizei über den Notruf 110. - Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

