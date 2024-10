Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 01.10.24

Polizei Eschwege

Wildunfall

Um 22:20 Uhr befuhr gestern Abend ein 28-jähriger Eschweger mit einem Pkw die B 249 in Richtung Schwebda. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbär, der den Aufprall nicht überlebte. Der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahren unter Alkoholeinfluss; Suche nach Unfallstelle

Wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt die Polizei in Hessisch Lichtenau gegen einen 32-Jährigen aus Waldkappel, nachdem dieser am gestrigen Abend im Stadtgebiet von Hessisch Lichtenau mit einem unfallbeschädigten Auto aufgefallen war. Der 32-Jährige konnte durch die ermittelnden Polizeibeamten in einer Spielothek in Hessisch Lichtenau angetroffen werden; das unfallbeschädigte Auto stand davor geparkt. Der 32-Jährige stritt ab gefahren zu sein; auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde aufgrund der Sachlage eine Blutentnahme angeordnet. Ein zuvor durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,4 Promille. Aufgrund der Unfallbeschädigungen (fehlende Frontschürze samt amtlichen Kennzeichen) am Fahrzeug wurde gestern noch nach einer möglichen Unfallstelle gesucht, die am Abend jedoch noch nicht festgestellt werden konnte. An dem Pkw war ein Sachschaden von ca. 3000 EUR festzustellen. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Angezeigt wurde noch ein Vorfall, der sich am 28./29.09.24 auf dem Parkplatz des Tedi-Marktes in der Stubenstraße in Witzenhausen ereignet hat. Als ein 39-Jähriger aus Witzenhausen am 29.09.24, um 22:00 Uhr mit seinem Pkw das Gelände verlassen wollte, bemerkte er ein anderes "Fahrgefühl". Bei Nachschau stellte er fest, dass drei Reifen seines Autos platt waren. In allen Reifen steckten Schrauben. Schaden: ca. 600 EUR. Hinweise: 05542/93040.

