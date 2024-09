Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 30.09.24

Eschwege (ots)

Verkehrsschild beschädigt

Um 15:30 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 78-jähriger Eschweger mit einem Wohnmobil die Straße "Im Oberland" in Eltmannshausen. Im Bereich einer Straßenverengung touchierte er ein dort aufgestelltes Verkehrsschild, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Alkoholisiert über Verkehrsinsel gefahren

Am 29.09.24, um 02:25 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger aus Waltershausen mit einem Pkw die Dünzebacher Straße in Richtung Gartenstraße in Eschwege. Im Kreuzungsbereich übersah er die dortige Verkehrsinsel, überfuhr diese und beschädigte mit dem Auto das dort aufgestellte Verkehrszeichen. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,6 Promille. Am Auto entstand Totalschaden von ca. 5000 EUR.

Sachbeschädigungen; versuchter Einbruch

Am gestrigen Sonntag begaben sich Unbekannte auf ein Grundstück in der Lotzenkopfstraße in Oberdünzebach. Hierbei handelt es sich um ein Grundstück eines im August von einem Brand betroffenen und derzeit unbewohnbaren Einfamilienhauses. Zwischen 02:50 Uhr und 12:00 Uhr begaben sich der oder die Täter auf die Terrasse, wo sie vergeblich versuchten die Tür aufzuhebeln. In der Folge wurde die Außeneinrichtung durch den oder die Täter beschädigt oder zerstört. Dabei handelt es sich um Blumenkübel, Tisch, Bank oder Lampen. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Körperverletzung vor Gststätte

Am 28.09.24, um 01:20 Uhr, kam es vor einer Gaststätte in der Marktstraße in Eschwege zu einer Auseinandersetzung an deren Ende ein 43-Jähriger aus Eschwege die Nacht im Polizeigewahrsam verbrachte. Zuvor war dieser mit einem Teleskopschlagstock auf eine Gruppe von Gaststättenbesuchern, die einem südhessischem Ruderverein angehören, losgegangen. Von denen wurden drei leicht verletzt, eine medizinische Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend, konnte dann aber von der zwischenzeitlich alarmierten Polizei vorläufig festgenommen werden, als er erneut vor der Gaststätte auftauchte. Bei der Durchsuchung wurde der Teleskopschlagstock im Hosenbund aufgefunden und sichergestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Neben gefährlicher Körperverletzung wird auch wegen Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt.

Polizei Witzenhausen

Von Fahrbahn abgekommen

Am 28.09.24 befuhr um 17:32 Uhr ein 40-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die B 27 in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Neu-Eichenberg geriet er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam dann mit dem Auto nach ca. 100 Metern auf einem Feld zum Stehen. Das Auto war im Frontbereich stark beschädigt und dadurch nicht mehr fahrbereit; der Fahrer blieb unverletzt. Der Stamm des Baumes wurde in einer Höhe von 60 cm abgerissen. Der Sachschaden wird mit ca.5000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

