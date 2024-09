POL-ESW: Pressebericht 25.09.2024 -2

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Kurt-Holzapfel-Straße in Eschwege, Höhe Haus Nummer 15, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen VW Golf Plus im Vorbeifahren am linken Außenspiegel beschädigt. Der Schaden an dem VW beläuft sich auf 300 Euro. Ereignet hat sich der Unfall am Mittwoch zwischen 07.00 Uhr und 12.00 Uhr. Hinweise zum Verursacher an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Parkrempler

Beim Ausparken am Schlossplatz in Eschwege ist ein 68-jähriger Autofahrer aus Treffurt am Mittwoch um 12.23 Uhr gegen den geparkten Wagen einer 44-Jährigen aus Wanfried gefahren. Dabei verursachte der 68-Jährige an der Heckstoßstange des geparkten Autos einen Schaden in Höhe von 1000 Euro. Der Wagen des Verursachers blieb dagegen augenscheinlich unbeschädigt.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von der Fahrbahn abgekommen; Schaden 2000 Euro

Mit einem Schock davon kam am Mittwochmorgen eine 19-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen, die gegen 08.00 Uhr auf der B 451 von Witzenhausen in Richtung Großalmerode unterwegs war. Nach den Erkenntnissen der Polizei Hessisch Lichtenau geriet die junge Frau zur besagten Uhrzeit auf regennasser Fahrbahn ausgangs einer Rechtskurve ins Rutschen. In der Folge geriet die Frau während des Bremsvorgangs ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und letztlich im angrenzenden Flutgraben dann zum Stehen. Die 19-Jährige erlitt dabei einen Schock, ein 15-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Der Schaden an dem Pkw wird auf 2000 Euro beziffert. Der Wagen musste zudem abgeschleppt werden.

Polizei Witzenhausen

Handydiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Zur Anzeige gebracht wurde am Mittwochmorgen ein Handydiebstahl aus einem Ladengeschäft in Witzenhausen. Demnach hat eine unbekannte weibliche Täterin das Geschäft "Miamouse" in der Straße "Am Markt" betreten. Die Frau gab zunächst vor, etwas Einkaufen zu wollen. Vor dem Bezahlvorgang nahm die Frau dann aber zwei Handys aus dem Verkaufsraum an sich und verschwand aus dem Ladengeschäft. Die Ladenbesitzerin bemerkte den Diebstahl erst einige Minuten später, da war die Frau aber bereits verschwunden. Zu der unbekannten Täterin liegt folgende Beschreibung vor: weiblich; ca. 1,67m groß; Alter Mitte bis Ende 20 Jahre; leicht gebräunte Haut; normale Statur; langes schwarzen Haar mit einem Mittelscheitel. Die Frau trug eine Brille mit schwarzer Umrandung und hatte einen schwarzen Mantel an. Die Frau sprach nur französisch. Der Wert der beiden Handys wird auf 700 Euro beziffert. Hinweise an die Polizei Witzenhausen unter 05542/9304-0.

