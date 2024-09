Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 23.09.24

Eschwege (ots)

Unfall mit Pedelec

Um 14:59 Uhr befuhrt gestern Nachmittag ein 18-Jähriger aus Eschwege mit einem Pedelec und einem auf dem Gepäckträger mitfahrenden 19-Jährigen aus der Gemeinde Meißner die Chattenlohstraße in Weidenhausen in Richtung Ortsmitte. Dabei kam der 18-Jährige mit dem Rad zu Fall, wodurch er sich im Gesicht und an den Armen und Beinen verletzte. Sein Mitfahrer blieb unverletzt. Der 18-Jährige wurde zur Behandlung und weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in das Klinikum gebracht. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden.

Unfall im Wendehammer

Um 17:00 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag ein Unfall im Fliederweg in Eschwege auf dem dortigen Schulparkplatz. Zur Unfallzeit befand sich ein 70-Jähriger aus Waldkappel mit dem Pkw im dortigen Wendehammer und setzte sein Auto zurück. Dabei übersah er den vorbeifahrenden Pkw, der von einer 60-Jährigen aus Schimberg gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Um 01:04 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 42-Jähriger aus Hohengandern mit seinem Pkw die parallel zur B 27 verlaufende Straße zwischen dem Parkplatz Ludwigstein und Oberrieden. An der Einmündung des Weges zur L 3240 kam er mit dem Auto nach rechts von der Straße ab, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,3 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Wildunfall

Um 06:58 Uhr befuhr heute Morgen ein 43-Jähriger aus Waldkappel mit einem Pkw die Dünzebacher Straße von Oberdünzebach kommend in Richtung Eschwege. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand Sachschaden.

Diebstahl einer Geldbörse

Um 12:00 Uhr wurde gestern in der Mittagszeit in einer Bäckereifiliale am Eschweger Bahnhof einer 77-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard die Geldbörse gestohlen. Die Geschädigte hatte ihre Geldbörse kurz auf den Tisch gelegt, was ein bislang unbekannter Täter nutzte und die Geldbörse entwendete. Anschließend flüchtetet dieser aus der Filiale. Die Geldbörse selbst konnte später wieder aufgefunden werden; es fehlte das Bargeld in Höhe von ca. 200 EUR. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, jugendliches Alter, ca. 150 - 160 cm groß und von südosteuropäischem Erscheinungsbild. Er ist von schlanker Figur und hat glatte kurze Haare. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einer dunklen Kapuzenjacke. Weiterhin trug er einen dunklen Turnbeutel über der Schulter. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall beim Abbiegen

Um 14:35 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 65-Jährige aus Arnstedt mit ihrem Pkw die L 3248 und beabsichtigte nach rechts in die Straße ,,Heßberg'' in Blankenbach abzubiegen. Beim Abbiegen verstieß sie gegen das Rechtsfahrgebot, indem sie in einem zu weiten Bogen abbog. Dadurch stieß sie mit linken Fahrzeugfront ihres Autos gegen die linke Fahrzeugfront eines Pkws, der von einem 64-Jährigen aus Rudolstadt gefahren wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Fahrzeug der 65-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall auf Fußgängerüberweg

Um 16:15 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 56-Jähriger aus Wiesbaden mit einem Pkw die Berliner Straße in Großalmerode in Richtung Wickenrode. Parallel auf dem rechten Gehweg ging zu dieser Zeit eine 16-Jährige aus Großalmerode, die zu diesem Zeitpunkt sogenannte "In-ear-Kopfhörer" trug. Im Höhe "Kleiner Kirchrain" betrat die 16-Jährige den dortigen Zebrastreifen, was der Pkw-Fahrer zu spät registrierte und mit der 16-Jährige kollidierte. Diese wurde dabei am Fuß verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung am Abend wieder entlassen werden konnte. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Diebstahl von E-Scooter

Zwischen dem 21.09.24, 18:00 Uhr und dem 23.09.24, 07:30 Uhr wurde aus einer Garage in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau ein E-Scooter der Marke "Xiaomi" entwendet. Die Garage war zwar geschlossen, jedoch nicht verschlossen gewesen. Der Schaden wird mit ca. 590 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Zwischen dem 20.09.24, 18:00 Uhr und dem 22.09.24, 13:45 Uhr wurde in der Lindenstraße in Unterrieden in Höhe der Haus-Nr. 19 ein Pkw angefahren und beschädigt. Das Auto parkte in diesem Zeitraum ordnungsgemäß auf einem Parkplatz neben einem Wohnhaus. Vermutlich beim Vorbeifahren wurde das geparkte Fahrzeug auf der linken Seite beschädigt. Hinweise: 05542/93040.

