Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 24.09.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

29-Jähriger nach familiärer Auseinandersetzung in Gewahrsam eingeliefert

Zu familiären Streitigkeiten in der Gemeinde Meißner musste die Polizei am Montagabend ausrücken. Ein 29-Jähriger war gegen 21.00 Uhr in betrunkenem Zustand mit einem 53-jährigen Familienangehörigen aneinandergeraten. Um die sich anbahnende körperliche Auseinandersetzung zu unterbinden, schritt eine 50-Jährige ein und sprühte dem 29-Jährigen Reizgas ins Gesicht. Die Polizei wurde letztlich schlichtend hinzugerufen, wobei der 29-Jährige dann auch die Beamten angriff und sich den polizeilichen Maßnahmen vehement widersetzte. Aufgrund seines aggressiven und stark alkoholisierten Zustands (Alcotest über 2,5 Promille) ist der 29-Jährige in Gewahrsam genommen worden. Zudem musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen. Die Beamten der Polizei Eschwege ermitteln jetzt gegen den 29-Jährigen wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzung. Wegen des Versprühens von Reizstoffen muss sich zudem die 50-Jährige strafrechtlich verantworten.

Diebstahl von Treppe; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben von einer Baustelle in der Nordstraße in Niederhone ein Metalltreppe entwendet, die an einem Baucontainer angestellt war. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag 09.30 Uhr und Montag 09.30 Uhr. Der Wert der Metalltreppe liegt bei 500 Euro. Hinweise unter 05651/925-0.

Dieseldiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Von einer abgestellten Baumaschine in Bahnhof-Großburschla haben unbekannte Täter ca. 50 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Das Baufahrzeug (Bagger) stand zur Tatzeit auf einem Feldweg zwischen Bahnhof-Großburschla und Altenburschla. Ereignet hat sich der Diebstahl zwischen Freitag 15.00 Uhr und Montag 11.15 Uhr. Hinweise unter 05651/925-0.

Diebstahl von Notstromaggregat; Polizei sucht Zeugen

In der Schlaggasse in Frieda ist aus einem Gartenschuppen ein Notstromaggregat geklaut worden. Festgestellt wurde der Diebstahl am vergangenen Sonntag um 13.00 Uhr, die Tatzeit kann allerdings schon bis zum 09. September zurückliegen. Hinweise unter 05651/925-0.

Beim Einparken Pkw gestreift; Schaden 3000 Euro

Am gestrigen Montag befuhr ein 53-Jähriger Autofahrer aus Hessisch Lichtenau gegen 16.50 Uhr die Poststraße in Richtung Biegenstraße. Beim Einparken in der Poststraße in einer am Fahrbahnrand befindlichen Parklücke streifte der 53-Jährige ein am Straßenrand geparktes Auto. Dabei entstand am Wagen des Verursachers ein Schaden von 2000 Euro, auf den anderen Pkw entfällt ein Schaden von 1000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

In Bad Sooden-Allendorf ist am Montagabend in der Hilberlachestraße ein Stromkasten von einem Sattelzug beim Rangieren beschädigt worden. Der am Stromkasten entstandene Schaden liegt bei 1000 Euro. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt unerlaubt fort. Der Unfall ereignete sich um 19.45 Uhr und wurde noch von Zeugen beobachtet, die zu dem flüchtigen Fahrzeug auch die Kennzeichen benennen konnten. Die Ermittlungen zu dem verantwortlichen Fahrer dauern an.

Wildunfall

Eine 35-jährige Autofahrerin aus Waldkappel hat am Montagabend einen Dachs überfahren, als sie um 22.05 Uhr auf der B 452 von Eschwege in Richtung Reichensachsen unterwegs war. Der Unfallschaden am Auto der Frau beläuft sich auf 1000 Euro.

Polizei Sontra

Zusammenstoß zwischen Sattelzug und Pkw

Ein aus Rumänien stammender 47-jähriger Sattelzugfahrer hat am Montag gegen 17.00 Uhr einen Unfall mit 5500 Euro Schaden verursacht. Der 47-Jährige wollte zur besagten Zeit von der Anschlussstelle A4/Herleshausen kommend auf die Landesstraße L 3251 einbiegen und übersah dabei den Pkw eines 39-Jährigen aus Herleshausen, der in gleicher Richtung unterwegs war und sich während des Einbiegevorgang des Sattelzuges in dessen toten Winkel befand. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge entstand am Pkw ein Schaden von 5000 Euro, die Sattelzugmaschine wurde dagegen lediglich mit 500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell