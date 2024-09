Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 25.09.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Geparktes Auto touchiert

Ein Unfallschaden von 3500 Euro entstand am Dienstag um 12.45 Uhr bei einer Kollision in Niederhone. Zur besagten Zeit war ein 48-jähriger Autofahrer aus Eschwege mit seinem Wagen rückwärtsfahrend in der Nordstraße (aktuell Baustellenbereich) unterwegs. Hierbei kollidierte er mit einem am Straßenrand geparkten Pkw, wodurch beide Fahrzeuge einen Schaden davontrugen, der sich auf insgesamt 3500 Euro beziffert.

Mit Straßenlaterne kollidiert

Aus Unachtsamkeit kollidierte am Dienstagmorgen eine 23-jährige Autofahrerin aus Eschwege mit einer Straßenlaterne. Die junge Frau befuhr gegen 09.30 Uhr die Bahnhofstraße in Wanfried in Richtung Marktstraße. In Höhe Bahnhofstraße Haus Nummer 1 wollte die Frau in eine Parklücke fahren, wobei sie gegen eine dort befindliche Straßenlaterne stieß. An dem Auto der Frau entstand dadurch ein Schaden von 1000 Euro, der Schaden an der Laterne beläuft sich auf 500 Euro.

Vorfahrt genommen; beide Beteiligte verletzt

Am Dienstagnachmittag kam es um 16.37 Uhr zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw an der Einmündung B 452/L 3403. Verursacher des Unfalls ist eine 80-jähriger Autofahrer aus Eschwege, der aus Richtung Oberhone (L 3403) kommend, nach links auf die B 452 in Richtung Eschwege einbiegen wollte. Dabei nahm er einem 32-Jährigen aus Eschwege die Vorfahrt, der auf der B 452 in Richtung Reichensachsen unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde der 80 leicht, der 32-Jährige schwer verletzt. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten daher abgeschleppt werden. Die Schäden sind hier noch nicht beziffert.

Porsche aufgrund von technischem defekt komplett ausgebrannt; Schaden 100.000 Euro

Polizei und Feuerwehr wurden gestern Nachmittag auf die B 27 nahe Wehretal gerufen. Dort war gegen 17.32 Uhr Feuer aus dem Motorraum eines Pkw Porsche geschlagen. Das Fahrzeug brannte dann letztlich komplett aus. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Während des Einsatzes musste teilweise die Fahrbahn der B 27 abgesperrt werden. Das ausgebrannte Auto wurde nach Beendigung der Löscharbeiten abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 100.000 Euro. Ursache ist nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt.

Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 18-jähriger Autofahrer aus dem Wartburgkreis ist am Dienstag um kurz nach 18.00 Uhr auf dem Weg von Langenhain in Richtung Hundsrück (L 3242) aus Unachtsamkeit leicht nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dadurch verursachte er eine Beschädigung am Unterboden und der Stoßstange seines Fahrzeugs. Der Schaden wird mit 200 Euro angegeben. Fremdschaden entstand nicht.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Auf der L 3238 zwischen Trubenhausen und Uengsterode hat ein 44-jähriger Autofahrer aus Waldkappel am Dienstagabend einen Waschbären erfasst, der anschließend davonlief. Der Schaden am Auto beläuft sich auf 500 Euro. Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 23.00 Uhr.

Bordsteinrampe geklaut; Polizei sucht Zeugen

In der Mündener Straße in Gertenbach haben Unbekannte eine sog. "Bordsteinrampe" im Wert von knapp über 20 Euro geklaut. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag und Montag 14.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Mülleimer in Brand gesteckt; Polizei sucht Zeugen

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend beim Herkules-Center gegen 20.40 Uhr im Bornemannweg in Witzenhausen einen Metallmülleimer samt Inhalt ablöschen, der von Unbekannten auf noch unbekannte Weise in Brand gesetzt worden war. Durch die Hitzeentwicklung entstand neben dem Schaden an dem Mülleimer selbst, auch ein Schaden an einer Glasscheibe im Eingangsbereich des Einkaufsmarktes. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 1000 Euro. Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung wurden aufgenommen. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell