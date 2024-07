Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: 17-jähriger bei Motorradunfall auf der L 133 bei Freisen-Reitscheid lebensgefährlich verletzt

St. Wendel (ots)

Am Samstagvormittag gegen 11:40 Uhr ereignete sich auf der L 133 bei Freisen-Reitscheid an der Abzweigung nach Gehweiler ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 17-jähriger Fahrer aus Freisen befuhr mit seinem 125ccm Cross-Motorrad die Landstraße aus Richtung Freisen kommend in Richtung Furschweiler. Ein 48-jährige Fahrer aus Oberthal, welcher zu diesem Zeitpunkt mit seinem Toyota Aygo auf der L 310 aus Richtung Gehweiler unterwegs war, beabsichtige an der Einmündung zur L 133 nach links in Richtung Freisen einzubiegen. Hierbei missachtete der Oberthaler die Vorfahrt des jungen Zweiradfahrers, weshalb es zur Kollision kam. Der Zweiradfahrer wurde durch den Aufprall von seiner Maschine mehrere Meter weiter und das Zweirad in den Straßengraben geschleudert. Der noch ansprechbare Fahrer wurde von Ersthelfern und den schnell eingetroffenen Rettungskräften erstversorgt. Ein zusätzlich alarmierter Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Winterbergklinikum nach Saarbrücken. Der Fahrer des Toyota kam mit dem Schrecken davon. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachten angeordnet. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 15:20 Uhr teilweise vollgesperrt.

