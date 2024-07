Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Wut an Bäumen ausgelassen

Oberthal (ots)

In der Zeit vom 27.06.24 bis auf den 04.07.24 hat ein Unbekannter seine Wut offenbar an mehreren Obstbäumen ausgelassen. Hierbei hat er auf einer Streuobstwiese in der Verlängerung der Neunkircher Straße im Bereich Oberthal insgesamt fünf Obstbäume aus dem Boden gerissen oder direkt über dem Boden abgebrochen. Darüber hinaus entwendete er noch mehrere Stützpfosten und verursachte so insgesamt einen Schaden im vierstelligen Bereich. Ob die Bäume die Attacke überleben werden, ist eher unwahrscheinlich. Daher sollten sich alle die sich mutwillig an Pflanzen oder Tieren vergreifen wollen der Konsequenzen bewusst sein. Der Appell ist deutlich: Lasst es einfach!

