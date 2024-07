Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl von drei E-Bikes in Steinberg-Deckenhardt

Oberthal OT Steinberg-Deckenhardt (ots)

In der Zeit von Mittwoch, dem 03.07.2004 bis Freitag, dem 05.07.2024 wurden in der Deckenhardter Straße in Oberthal OT Steinberg-Deckenhardt drei E-Bikes aus einer Garage entwendet. Es handelt sich hierbei um Räder der Marke "Focus Aventura 2", "Haibike" und "Conway". Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Hinweise telefonisch unter der 06851 / 898 - 0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell