POL-ESW: Pressebericht vom 26.09.24

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen In der Kurt-Holzapfel-Straße in Eschwege, Höhe Haus Nummer 15, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen VW Golf Plus im Vorbeifahren am linken Außenspiegel beschädigt. Der Schaden an dem VW beläuft sich auf 300 Euro. Ereignet hat sich der Unfall am Mittwoch zwischen 07.00 Uhr und 12.00 Uhr. Hinweise zum Verursacher an die Polizei ...

