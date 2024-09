Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 27.09.24

Eschwege (ots)

Auffahrunfall

Um 06:28 Uhr befuhr gestern Morgen ein 31-jähriger Eschweger mit einem Pkw die B 27 von Sontra kommend in Richtung Eschwege. Ca. 300 Meter vor dem Einmündungsbereich nach Oetmannshausen musste er seinen Pkw abbremsen, was der nachfolgende 59-Jährige aus Wanfried zu spät bemerkte und mit seinem Auto auffuhr. Der Sachschaden wird mit ca. 4500 EUR angegeben.

Unfall beim Überholen

Um 14:44 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 24-Jähriger aus dem Südeichsfeld mit seinem Pkw die B 249 von Frieda in Richtung Wanfried. Er beabsichtigte einen vorausfahrenden Pkw sowie einen Lkw zu überholen. Als er sich auf Höhe des Pkws befand, entschloss sich der 89-jährige Fahrer aus Speyer ebenfalls zu überholen. Dabei übersah er den überholenden Pkw, wodurch es zum Zusammenstoß der Autos kam. Der Pkw des 24-Jährigen kam dadurch von der Fahrbahn ab und beschädigte noch einen Leitpfosten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 7000 EUR.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 11:00 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 31-Jährige aus Waldkappel mit einem Pkw die L 3334 in Richtung Eschwege. Ca. 300 Meter vor dem Rewe-Markt kam sie mit dem Auto von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Baum. Die Fahrerin blieb unverletzt; der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 16.000 EUR angegeben.

Unfallflucht

Beim Rangieren in eine Parklücke am gestrigen Donnerstagmittag in der Straße "Marktplatz" in Bad Sooden-Allendorf beschädigte eine 72-Jährige aus der Kurstadt einen dort geparkten Pkw Audi im Bereich der linke Frontschürze, wodurch Sachschaden an beiden Autos entstand. Da sich die Unfallverursacherin anschließend entfernte, wird nunmehr auch wegen Unfallflucht ermittelt.

Eine weitere Unfallflucht wird aus dem Müllersweg in Reichensachsen nachträglich angezeigt. Am 24.09.24 wurde dort zwischen 14:20 Uhr und 17:30 Uhr auf dem Parkplatz im Bereich des Bürgerhauses ein Audi A 6 vermutlich beim Ein- oder Ausparken angefahren und beschädigt. An dem Audi entstand ein Sachschaden von ca. 1500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Von Fahrbahn abgekommen

Um 06:22 Uhr befuhr am gestrigen Morgen ein 47-Jähriger aus Detmold mit einem Lkw die B 400 aus Richtung Wommen kommend in Richtung Sontra. Kurz vor dem Ortsbereich Breitzbach kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum. Auf Grund des leichten Abhangs kippte der Auflieger nach rechts hangabwärts und kam an mehreren Tunjabäumen sowie an einer Gebäudewand zu Stehen. Der Fahrer wurde dadurch leicht an der Hand verletzt. Durch den Unfall kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen, der Verkehr konnte zunächst einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Da jedoch die Bergung des Gespanns erfolgen musste, wurde die B 400 nach Eintreffen des Bergungsteams ab 11:00 Uhr voll gesperrt. Mit Unterstützung der Straßenmeisterei wurde auch die Autobahnabfahrt "Wommen" für diesen Zeitraum gesperrt. Gegen 13:00 Uhr konnte die Zugmaschine geborgen und der Auflieger auf die Bundesstraße gezogen werden. Das Gebäude war nach erster Inaugenscheinnahme nur leicht beschädigt. Ein dort aufgestellter Telefonmast wurde etwas weggedrückt. Diesbezüglich wurde die Telekom informiert. Gegen 14:00 Uhr konnte die Vollsperrung wieder aufgehoben werden.

Wildunfall

Um 19:05 Uhr befuhr gestern Abend eine 62-Jährige aus der Gemeinde Ringgau mit ihrem Pkw die K 24 zwischen Röhrda und Grandenborn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das den Aufprall nicht überlebte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Außenspiegel beschädigt

Um 16:48 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 49-Jähriger aus Litauen mit einer Sattelzugmaschine die Straße "Hinter den Teichhöfen" in Witzenhausen. Beim Umfahren eines Hindernisses unterschätzte der 49-Jährige den Abstand, wodurch der Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkws, der von einem 39-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde, durch den Sattelauflieger beschädigt wurde. Schaden: ca. 100 EUR.

Gefährliche Körperverletzung

Um 09:38 Uhr erschien gestern Morgen ein 40-Jähriger aus Witzenhausen in den Betriebsräumen eines Unternehmens in Witzenhausen. Dort begab er sich zu einer 56-Jährigen Angestellten und schubste diese von einem Stuhl zu Boden. Dabei bedrohte er sie verbal und trat der am Boden liegenden auf den Arm und die Schulter. Erst als ein Mitarbeiter erschien ließ er von der 56-Jährigen ab und flüchtete. Dabei trat er noch gegen die Eingangstür, die dadurch beschädigt wurde. Neben gefährliche Körperverletzung wir auch wegen Bedrohung und Sachbeschädigung gegen den 40-Jährigen ermittelt.

Widerstand

Um 22:44 Uhr wurde gestern Abend die Polizei in Witzenhausen alarmiert, nachdem eine 40-Jährige im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes gegen ein bestehendes Annäherungsverbot wiederholt verstieß. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung ihres ehemaligen Partners verschaffen wollte, wurde zunächst ein Platzverweis ausgesprochen. Da dieser nicht befolgt wurde, wurde die 40-Jährige vorläufig festgenommen. Dabei leistet sie erheblichen Widerstand und schlug und trat nach den Polizeibeamten. In diesem Zusammenhang wurde die 40-Jährige als auch eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Die alkoholisierte Tatverdächtige wurde unter Begleitung einer Polizeistreife in das ZPP (Psychiatrie) nach Eschwege gebracht.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

