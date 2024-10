Polizei Eschwege

POL-ESW: Nach Verkehrsunfall vom 28.09.24 werden Zeugen gesucht

Eschwege (ots)

Im Zusammenhang mit der Pressemitteilung "Von Fahrbahn abgekommen" vom gestrigen 30.09.24 bittet die Polizei in Witzenhausen um Hinweise. Hintergrund ist der Unfall eines 40-Jährigen, der in der Gemarkung von Neu-Eichenberg von der B 27 abkam, als er in Richtung Eschwege unterwegs war. Dabei wurde ein Baum beschädigt, bevor das Auto in einem Feld zum Stehen kam. In diesem Zusammenhang soll der Fahrer zuvor durch eine riskante Fahrweise aufgefallen sein. Unter anderem soll er unter Gefährdung entgegenkommender Verkehrsteilnehmer überholt haben. Dabei kam es fast zu einem Zusammenstoß, der nur durch schnelles Reagieren verhindert werden konnte. Der Unfall ereignete sich am 28.09.24 um 17:32 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei in Witzenhausen unter Tel.: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

