POL-PPRP: Fahrzeug aufgebrochen - Werkzeug entwendet

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht vom Freitag (29.03.2024) auf Samstag (30.03.2024) kam es in den Stadtteilen Mundenheim und Mitte zu mehreren Rollerdiebstählen. Einer der entwendeten Roller tauchte am Samstag in der Nähe wieder auf, sodass die Polizei an diesem Spuren des Täters sichern konnte. Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, ...

