POL Schwaben Nord: Lkw mit losen Radmuttern unterwegs

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am vergangenen Freitag (08.12.2023) in der Zeit von 06.00 Uhr bis 19.00 Uhr versuchte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Jakoberstraße zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der ...

