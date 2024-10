Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 02.10.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Vorfahrt missachtet

Um 15:53 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 21-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit einem Pkw die Wehretalstraße von Oberhone kommend in Richtung Reichensachsen. Ein 57-Jähriger aus Eschwege befuhr zu dieser Zeit mit seinem Pkw die Straße "Im Wehrweg" und beabsichtigte nach links in die Wehretalstraße abzubiegen. Dabei übersah er den Pkw des 21-Jährigen, der daraufhin ausweichen musste und dadurch gegen einem angrenzenden Zaun fuhr. Weiterhin wurde noch ein Verkehrsschild beschädigt. Am Zaun, Verkehrsschild und dem Pkw des 21-Jährigen entstand Sachschaden.

Wildunfall

Um 19:06 Uhr befuhr gestern Abend eine 38-Jährige aus der Gemeinde Meißner mit einem Pkw die L 3241 von Eschwege in Richtung Abterode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Polizei Sontra

Vorfahrt missachtet

Um 11:21 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 59-Jähriger aus Herleshausen mit einem Pkw die Straße "Im Winkel" in Nesselröden und beabsichtigte nach links auf die B 400 in Richtung Wommen abzubiegen. Dabei übersah er den dort fahrenden Pkw, der von einem 37-Jährigen aus Jena gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von Fahrbahn abgekommen

Um 09:14 Uhr befuhr gestern Morgen eine 48-Jährige aus Witzenhausen mit ihrem Pkw die B 451 zwischen Großalmerode und Trubenhausen. Auf der regennassen Fahrbahn kam sie in einer Rechtskurve mit ihrem Auto von der Straße ab und fuhr dadurch frontal in die dortigen Schutzplanken. Die Fahrerin blieb unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachschaden: ca.9000 EUR. Die B 451 war bis 11:00 Uhr teilweise nur einspurig befahrbar.

Sachbeschädigungen und Graffitis am Stadtarchiv

Gestern Morgen wurde in der Landgrafenstraße in Hessisch Lichtenau festgestellt, dass Unbekannte sich zum dortigen Treppenabgang des Stadtarchivs begeben hatten und dort die Verglasung eines Kellerfensters einschlugen. Zusätzlich wurden noch mit weißer Farbe unterschiedliche Motive (Smileys, Geschlechtsteile) auf die Außenfassade aufgebracht. Da auch ein Hakenkreuz darunter war, wird auch wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein Verfahren eingeleitet. Die Tatzeit kann bis zum 26.09.24 zurückliegen. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Mit Krad gestürzt

Um 09:18 Uhr befuhr gestern Morgen ein 16-Jähriger aus Witzenhausen mit einem Kraftrad die Jahnstraße in Witzenhausen in Richtung der Beruflichen Schule. Kurz nach dem Fußgängerüberweg kam er bei nasser Fahrbahn mit dem Krad ins Rutschen und stürzte daraufhin. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden, der Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht.

Auffahrunfall

Um 11:13 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 56-jährige Witzenhäuserin mit ihrem Pkw die B 80 stadtauswärts. In Höhe der Einmündung zum Lidl-Markt beabsichtigte sie auf dessen Parkplatz abzubiegen, musste aufgrund eines querenden Radfahrers ihr Auto aber abbremsen. Dies bemerkte der nachfolgende 71-Jährige aus Friedland zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf. Sachschaden: ca. 4000 EUR.

