POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Rasenplatz mit Pkw beschädigt - Minibagger entwendet - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Leutenbach: Sportplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer fuhr zwischen Freitag und Sonntag auf den schneebedeckten Sportplatz in der Lehenstraße und drehte mit seinem Pkw "Donuts". Hierbei wurde der Rasen stark beschädigt, der entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Leutenbach-Nellmersbach: Minibagger entwendet

Bereits zwischen Freitag, 24.11.2023 und Montag, 27.11.2023 begaben sich bisher unbekannte Diebe auf eine Baustelle in der Wiesentalstraße und entwendeten einen Minibagger, eine Rüttelplatte und einen Vibrationsstampfer im Gesamtwert von ungefähr 25.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim telefonisch unter der Nummer 07195 969030 entgegen.

Aspach: Auto übersehen

In der Hermann-Schadt-Straße ereignete sich am Montagmittag ein Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Dacia-Fahrer fuhr gegen 12 Uhr von einem Grundstück kommend auf die Durchgangsstraße ein und übersah dabei das Auto einer Skoda- Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

In der Eberhardstraße zur Einmündung Pestalozzistraße ereignete sich am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein Unfall. Ein 68-jähriger Hyundai-Fahrer missachtete die Vorfahrt und stieß mit einem Opel-Fahrer zusammen, wobei 9000 Euro Sachschaden entstand. Die Insassen blieben beim Zusammenstoß unverletzt.

Urbach: Feuerwehreinsatz

Der Fahrer eines Linienbusses war am Montag gegen 17 Uhr auf der Hauptstraße gefahren, als die Hinterachse an dem Fahrzeug zu glühen begann. Der Busfahrer bemerkte den Qualm und hielt an. Die örtliche Feuerwehr war mit 17 Einsatzkräften beim Löscheinsatz und kühlte die Bremsanlage. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden und musste abgeschleppt werden. Fahrgäste befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls keine im Omnibus.

