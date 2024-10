Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 07.10.2024

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auto und Wohnmobil durchwühlt; Schlüssel und Sonnenbrille geklaut; Polizei sucht Zeugen

Im Langenhainer Weg in Eschwege haben unbekannte Diebe einen schwarzen BMW X 3 nach Wertsachen durchwühlt und die im Innenraum des Autos befindlichen Fahrzeugschlüssel (Stehlwert 200 Euro) an sich genommen. Weitere Gegenstände fehlten nicht. Der Wagen stand unverschlossen auf dem Privatgrundstück eines Mehrfamilienhauses unter einem Carport. Festgestellt wurde der Vorfall am Sonntag um 09.14 Uhr. In einem weiteren Fall haben unbekannte Täter in der Goldbachstraße einen als Wohnmobil umgebauten Kleintransporter der Marke Daimler aufgebrochen. Das Fahrzeug stand im Hinterhof eines Mehrfamilienhausen geparkt, wo die Täter gewaltsam die Schiebetür des Fahrzeugs öffneten. Auch hier wurde der Innenraum nach Wertgegenständen durchsucht, geklaut wurde lediglich eine hochwertige Sonnenbrille (mit Sehstärke) im Wert von 350 Euro. Die Tatzeit liegt hier zwischen Samstag 23.45 Uhr und Sonntag 09.40 Uhr. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Wildunfall

Auf der Kreisstraße K 30 zwischen Gehau und Stolzhausen hat ein 68-jähriger Autofahrer aus Waldkappel am Samstag um 19.45 Uhr einen Fuchs erfasst. Dabei entstand ein Schaden von 2000 Euro am Pkw des 68-Jährigen. Der Fuchs war später nicht mehr auffindbar.

Polizei Sontra

Stromkasten beim Rangieren beschädigt; Schaden 4000 Euro

Ein 70-Jähriger aus Windeck war am Sonntag gegen 11.50 Uhr mit einem Klein-Lkw samt Anhänger im Sonnenscheinweg in Datterode unterwegs. Beim Rangieren im Bereich Sonnenscheinweg/Ecke Bergstraße beschädigte der 70-Jährige mit seinem Fahrzeuggespann aus Unachtsamkeit einen Stromkasten. Dies hatte zur Folge, dass bei einigen umliegenden Anwohnern der Strom ausfiel, so dass der Notdienst des zuständigen Stromversorgers verständigt werden musste. Während das Fahrzeuggespann augenscheinlich unbeschädigt blieb, beläuft sich der Schaden am Stromkasten auf 4000 Euro.

Dieselkraftstoff abgezapft und Werkzeug geklaut; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Samstag 18.00 Uhr und Montag 08.00 Uhr haben Unbekannte auf der A 44 Baustelle am Kreisel "Blinde Mühle" ca. 200 Liter Dieselkraftstoff aus einer Baumaschine (Bagger) abgezapft. Daneben haben die Täter auch eine Werkzeugtasche geklaut, die in einem Kasten an der Baumaschine verstaut war. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Wildunfall

Auf der Bundesstraße B 27 von Sontra in Richtung Bad Hersfeld hat ein aus Sontra stammender 33-jähriger Autofahrer am Montag um 06.36 Uhr ein Reh erfasst, welches ca. 50 Meter vor der Abfahrt Donnershag die Fahrbahn überquerte. Das Tier wurde bei dem Aufprall tödlich verletzt. Dabei entstand ein Schaden von 300 Euro am Pkw des 33-Jährigen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Alleinunfall mit 6300 Euro Schaden; Fahrer erwarten strafrechtliche Ermittlungen

Ein 31-jähriger Autofahrer aus Alheim ist am Sonntagmorgen beim Befahren der B 487 von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Der Mann befuhr gegen 09.39 Uhr die Bundesstraße von Hessisch Lichtenau nach Retterode, kam dann laut Unfallbericht von der Fahrbahn ab, wo er zunächst einen Blumenkübel in einer Grundstückseinfahrt erfasste und im weiteren Verlauf ein Verkehrszeichen (Vorfahrt gewähren) überfuhr. Im Anschluss daran durchfuhr der 31-Jährige offenbar noch einen angrenzenden Flutgraben und über einen Weidezaun und kam nach Überfahren eines Weidegrundstücks nach ca. 150 Metern an einem Baum zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und später in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto des Mannes musste mit Totalschaden (5000 Euro Schaden) abgeschleppt werden. Die weiteren Schäden entfallen auf das Verkehrszeichen (500 Euro), sowie den Weidenzaun (700 Euro) und den Betonblumenkübel (100 Euro). Wegen des Verdachts auf Fahruntüchtigkeit (Verdacht des Rauschmittelkonsums / Verdacht des Sekundenschlafs) hat die Polizei Hessisch Lichtenau entsprechende strafrechtliche Ermittlungen gegen den Fahrer aufgenommen. Dazu kommt, dass das Auto zum Unfallzeitpunkt nicht versichert war und der Fahrer zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, was ebenfalls weitere Ermittlungen nach sich zieht.

Hund ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen

Ein 41-jähriger Autofahrer aus Helsa ist am Sonntag um kurz vor 17.00 Uhr mit seinem Auto einem Hund ausgewichen und dabei von der Fahrbahn abgekommen und in einer Böschung gelandet. Der 41-Jährige war zur Unfallzeit auf der B 451 von Trubenhausen in Richtung Großalmerode unterwegs, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Der Fahrer ist mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Auto musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. Neben der Polizei war zudem die Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe des verunfallten Pkw abzubinden.

Polizei Witzenhausen

Bedrohung, versuchte Körperverletzung

Zu Streitigkeiten hinzugerufen wurden die Beamten der Polizei Witzenhausen am Sonntagabend um 21.20 Uhr. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Witzenhausen sind zwei Männer und eine Frau (alle alkoholisiert) in Streit geraten, in deren Verlauf ein 41-Jähriger seine 48-jährige Ex-Freundin bedroht haben soll. Außerdem soll der Mann versucht haben die Frau zu schlagen, wozu es letztlich aber nicht kam. Die einschreitenden Beamten nahmen den 41-jährigen Aggressor letztlich aufgrund seines Zustands in Polizeigewahrsam. Strafrechtlich wird gegen den Mann nun wegen Bedrohung und versuchter Körperverletzung ermittelt. Zudem steht der 41-Jährige auch im Verdacht, am gleichen Tag mutwillig den Fernseher des 61-jährigen Wohnungsinhabers beschädigt haben, so dass dieser den 41-Jährigen noch wegen Sachbeschädigung anzeigte.

Baucontainer aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

Im Bahnhofsweg in Neu-Eichenberg haben Unbekannte einen Baustellencontainer gewaltsam aufgebrochen und insgesamt drei Smartphones (u.a. 1 x Samsung A 50) im Gesamtwert von 300 Euro geklaut. Zudem richteten die Täter dabei Sachschaden in Höhe von 600 Euro an. Der Einbruch ereignete sich zwischen Samstag 14.30 Uhr und Montag 07.40 Uhr. Hinweise an die Polizei Witzenhausen unter 05542/9304-0.

