POL-ESW: Ergänzung zur PM von 13.41 Uhr: Geklautes Fahrrad war vor der Haustür abgestellt; Polizei ermittelt wegen Diebstahl und unbefugter Benutzung eines Fahrzeugs

Ergänzend zu der Pressemeldung vom heutigen Freitag, 04.10.2024, 13.41 Uhr

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

kann mitgeteilt werden, dass die unbekannten Diebe des Damenrades in der Stubenstraße dieses kurz darauf an anderer Stelle vor einer Haustür abstellten, so dass die Beamten in Witzenhausen weiterhin wegen Diebstahls, aber auch wegen der unbefugten Benutzung eines Fahrzeugs ermitteln. Hinweise an die Polizei Witzenhausen unter 05542/9304-0.

