POL-ESW: Pressebericht vom 08.10.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Geldbörse gestohlen

Im Aldi-Markt in Reichensachsen ereignete sich am gestrigen Montag der Diebstahl einer Geldbörse. Zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr hielt sich eine 52-Jährige aus der Gemeinde Meinhard dort auf. Von ihr unbemerkt wurde das Portmonee aus der Jackentasche entwendet. In dieser befanden sich neben Bargeld auch persönliche Dokumente / Ausweise. Im Nachgang wurden mit der entwendeten Debit-Karte in zwei Fällen an einem Geldautomaten insgesamt 2000 EUR abgehoben.

Diebstahl von Fahrrad; Täter ermittelt

Am gestrigen Montag wurde in der Straße "Im Lindenanger" in Schwebda ein Fahrrad der Marke "Kettler" im Wert von 250 EUR vom Hof eines Anwesens entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr. Das entwendete Rad wurde noch am selben Abend in der Leipziger Straße in Frieda festgestellt. Als Tatverdächtiger konnte ein 39-Jähriger ermittelt werden, der sich dort aufhielt und den Diebstahl zugab. Das Rad wurde sichergestellt und der Geschädigten wieder ausgehändigt

Widerstand

Um 17:35 Uhr wurde gestern Nachmittag der Polizei eine hilflose Person im Bereich der Marktkirche in Eschwege gemeldet. Die entsandte Polizeistreife traf dort auf eine stark alkoholisierte 56-Jährige aus Eschwege. Bei dem Versuch eine Personalienfeststellung durchzuführen, warf sie eine Tasche nach dem Polizeibeamten und traf diesen am Bein. Weiterhin schlug sie nach den Beamten und zeigte diesen den ausgestreckten Mittelfinger. Letztendlich wurde die 56-Jährige zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam gebracht; ein Verfahren wegen tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung wurde eingeleitet.

Polizei Sontra

Wildunfall

Um 22:50 Uhr ereignete sich auf der B 27 in der Gemarkung von Sontra ein Wildunfall, bei dem ein Waschbär von dem Pkw eines 27-Jährigen aus Sontra erfasst wurde. Der Waschbär überlebte den Zusammenstoß nicht; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

