Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 09.10.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Um 09:00 Uhr fuhr am gestrigen Dienstagmorgen ein unbekannter Mann mit einem Pkw auf einem Parkplatz in der Moritzstraße in Eschwege rückwärts. Dabei fuhr er mit dem Auto gegen einen geparkten Pkw Dacia. Der Fahrer stieg aus, stellte nach seinen Angaben keinen Schaden fest und fuhr davon. Der Halter des beschädigten Autos stand zur Unfallzeit neben seinem Pkw und konnte sich noch das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs merken. Der Sachschaden wird mit ca. 200 EUR angegeben.

Geldbörse gestohlen

Am gestrigen Vormittag hielt sich eine 78-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf zum Einkauf im Aldi-Markt in der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf auf. Zwischen 10:00 Uhr und 10:10 Uhr wurde von ihr unbemerkt aus der äußeren Jackentasche die Geldbörse gestohlen. In dieser befanden sich neben 80 EUR Bargeld noch diverse Dokumente. Hinweise: 05652/9279430.

Polizei Hessisch Lichtenau

Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Großalmeroder Straße in Rommerode wurde in der Nacht vom 07./08.10.24 ein dort aufgestellter Zigarettenautomat durch Unbekannte aufgebrochen. Die Täter entwendeten aus dem Automaten die Zigaretten und das Bargeld. Seitens der geschädigten Firma wird der Gesamtschaden mit ca. 2300 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

