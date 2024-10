Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 10.10.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Heckscheibe zerstört

Am 08.10.24, um 11:00 Uhr, befuhr ein 57-Jähriger aus Erfurt mit einem Lkw die "Große Hainstraße" in Bad Sooden-Allendorf, um die Kurhessen-Klinik anzuliefern. Hierzu parkte er den Lkw am Fahrbahnrand. Während des Abladens, setzte sich ein Rollwagen auf dem Lkw in Bewegung, rollte auf die Laderampe und kippte in Richtung eines geparkten VW Tiguan um, dessen Heckscheibe dadurch komplett zerstört wurde. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Versuchter Einbruch in Gartenhaus

Zwischen dem 08.10.24, 10:00 Uhr und dem 09.10.24, 11:10 Uhr drangen unbekannte Täter auf ein Gartengrundstück am "Schwalbenpfad" in Eschwege ein. Dabei wurde der Maschendrahtzaun beim Übersteigen beschädigt. Der Versuch die Tür des Gartenhauses aufzuhebeln scheiterte, jedoch wurde das Türblatt dabei beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 150 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Dieseldiebstahl

Zwischen dem 08.10.24, 17:00 Uhr und dem 09.10.24, 07:00 Uhr wurden von dem Baustellengelände der BAB 44 in der Nähe des Kreisels "Blinde Mühle" aus zwei dort abgestellten Radladern der Dieselkraftstoff abgezapft und entwendet. Insgesamt handelt es sich um ca. 300 Liter Kraftstoff. Der Schaden wird mit ca. 450 EUR angeben. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Am gestrigen Mittwoch ereignete sich in der Straße "Kespermarkt" in Witzenhausen eine Unfallflucht. Zwischen 16:28 Uhr und 21:10 Uhr wurde ein in einer Parkbucht geparkter weißer Renault Kangoo angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr in diesem Zeitraum in Richtung Walburger Straße und beschädigte vermutlich beim Einparken den Pkw Renault an dem ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

