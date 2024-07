LPI-J: Hund im Auto bei 28°C

Weimar (ots) - Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zu Samstag durch ein unverschlossenes Garagentor auf ein Grundstück in der Blankenhainer Straße in Mellingen und entwendeten dort ein oranges Moped im Wert von 1500 Euro. Das Moped war nicht angeschlossen und lehnte an einer Hecke. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

