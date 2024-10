POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Heckscheibe zerstört Am 08.10.24, um 11:00 Uhr, befuhr ein 57-Jähriger aus Erfurt mit einem Lkw die "Große Hainstraße" in Bad Sooden-Allendorf, um die Kurhessen-Klinik anzuliefern. Hierzu parkte er den Lkw am Fahrbahnrand. Während des Abladens, setzte sich ein Rollwagen auf dem Lkw in Bewegung, rollte auf die Laderampe und kippte in Richtung eines geparkten VW Tiguan um, dessen ...

mehr