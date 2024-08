POL-HAM: Einbruch in Firmengebäude auf der Carl-Zeiss-Straße

Hamm-Heessen (ots) - Eine 82-jährige Radfahrerin hat sich am Dienstag, 27. August, an der Ecke Torneweg / Ahlener Straße leicht verletzt. Die Frau wollte gegen 11 Uhr von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln und stieg zu diesem Zweck von ihrem Fahrrad. Dabei stürzte sie. Ein Rettungswagen brachte die Hammerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (jes) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm Pressestelle ...

mehr