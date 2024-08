Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendiebstahl auf der Kamener Straße- Polizei nimmt mehrere Tatverdächtige fest

Hamm-Pelkum (ots)

Nachdem sie am Mittwoch, 28. August, gegen 17:46 Uhr, bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarktmarkt auf der Kamener Straße Lebensmittel im Wert von mehr als 300 Euro entwendeten, nahmen Einsatzkräfte der Polizei drei Personen fest - eine 17-jährige Tatverdächtige aus Rumänien wurde bereits vor Ort durch einen Mitarbeiter des Supermarktes festgehalten.

Nach den Angaben des Zeugen war die Tatverdächtige in Begleitung einer weiteren Frau, die das Schwenktor am Eingang zum Gemüsebereich aufhielt, um den Diebstahl zu ermöglichen. Die Frau flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen trafen die Beamten auf eine 22-jährige Frau und einen 28-jähriger Mann aus Rumänien, die mutmaßlich an dem Ladendiebstahl beteiligt waren.

Zuvor erschienen die Beiden auf der Polizeiwache Mitte, um sich nach ihrer 17-jährigen Komplizin zu erkundigen.

Beide wurden vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.(ds)

