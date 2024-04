Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Während Person schlief - Täter drang in Wohnhaus ein

Knittlingen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, zwischen 23:15 Uhr und 05:15 Uhr, ist ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Brettener Straße eingedrungen. Wischen 23:15 Uhr und 05:15 Uhr verschaffte sich der bislang Unbekannt gewaltsam Zutritt in das Wohnanwesen und durchsuchte mehrere Räume nach Diebesgut. Trotz der Anwesenheit einer schlafenden Person entwendete der Unbekannte aus den Räumlichkeiten des Anwesens Diebesgut im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die Sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231/186-4444, zu melden.

