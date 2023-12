Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzte bei Unfall mit Streifenwagen

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Erle, bei dem auch ein Streifenwagen involviert war, sind am Donnerstagabend, 14. Dezember 2023, zwei Menschen verletzt worden. Gegen 22.15 Uhr war eine 32-jährige Polizeibeamtin in einem Streifenwagen und mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Anfahrt zu einem Einsatz. Auf der Kurt-Schumacher-Straße fuhr sie auf der rechten Spur in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. In Höhe der Einmündung der Willy-Brandt-Allee wartete ein 25-Jähriger aus Castrop-Rauxel auf der linken der beiden Fahrspuren, die geradeaus führen, an einer roten Ampel. Als er den Streifenwagen wahrnahm, zog er von der linken auf die rechte Fahrspur. Trotz einer Notbremsung des Streifenwagens kam es zur Kollision, in Folge dessen dieser mit einer Laterne auf dem Grünstreifen am Straßenrand zusammenstieß.

Sowohl der 26-Jährige als auch die 32-jährige Polizeibeamtin wurden leicht verletzt. Der Fahrer aus Castrop-Rauxel wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Die Beamtin suchte noch am Abend, ebenfalls eigenständig, ein umliegendes Krankenhaus auf. Sie konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Bei dem Unfall wurde zudem der mitgeführte Diensthund leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Aus Neutralitätsgründen werden die Ermittlungen zur Unfallursache sowie das Verfahren selbst bei der Polizei Krefeld geführt.

