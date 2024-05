Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung

Altenburg (ots)

Am 18.05.2024, gegen 20:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung durch das Anbringen mehrerer Graffiti nahe der Umgehungsstraße B7 bei Altenburg. Hierbei wurde der Tatverdächtige durch einen Zeugen beobachtet, wie er ein Speicherbecken mit schwarzer und silberner Farbe besprühte. Der Mann brachte eine Buchstabenkombination in den Ausmaßen von etwa 4x2,5m und einem Totenkopf in einer Größe von 2,5x2m an der Außenwand des Beckens an. Der Zeuge informierte die Polizei und teilte seine Beobachtungen sowie die Fluchtrichtung des Tatverdächtigen mit. So gelang es, den 29jährigen Mann mit seinem Fahrrad zu stellen, welcher die Spraydosen noch bei sich hatte. Gegen den Mann erfolgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Sachbeschädigung. Die Farbdosen wurden eingezogen.

