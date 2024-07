Feuerwehr Witten

FW Witten: Kellerbrand Witten Mitte

Witten (ots)

Gestern Abend gegen 22:15 Uhr erreichte die Leitstelle in Schwelm ein Notruf, dass es in einem Gebäude am Krönerpfad in Witten brenne.

Die Wittener Feuerwehr rückte mit der Berufsfeuerwehr, den Löscheinheiten Mitte und Annen sowie der Drehleiter der Löscheinheit Bommern zur Einsatzstelle an, wo sich bestätigte, dass in einem Keller Unrat brannte.

Die Bewohner hatten sich bereits selbstständig aus dem Gebäude begeben, wegen der Rauchentwicklung wurde das Nachbargebäude sicherheitshalber kurzfristig geräumt, es konnte jedoch bald wieder betreten werden.

Der vorgehende Atemschutztrupp brachte den Brand mit einem C-Rohr schnell unter Kontrolle, der Keller und der Treppenraum mussten jedoch anschließend mittels eines Hochleistungslüfters entraucht werden.

Gegen 23:45 Uhr war der Einsatz der insgesamt 41 Feuerwehreinsatzkräfte beendet. Die Stadtwerke unterstützten den Einsatz. Die Polizei ermittelt nun wegen der Brandursache. (UG)

Original-Content von: Feuerwehr Witten, übermittelt durch news aktuell