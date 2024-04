Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Schwertransport fährt ohne Genehmigung nach Langen

Lorsch (ots)

Am Mittwoch (18.04.) kontrollierte eine Funkstreife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen auf der A 67 einen mit einem circa 35 Tonnen schweren Kettenbagger beladenen Schwertransport. Gemäß den Frachtpapieren sollte 48-jährige Fahrer die Baumaschine von Mannheim nach Langen befördern. Aufgrund der Abmessungen und der tatsächlichen Gewichte war die Inbetriebnahme der beladenen Fahrzeugkombination genehmigungs- und erlaubnispflichtig.

Eine Erlaubnis über die Streckenführung konnte das Transportunternehmen erst mit erheblichem Zeitverzug vorlegen. In dieser war jedoch der Zielort Langen nicht gelistet. Das Unternehmen teilte hierauf mit, dass die Baumaschine nun nicht mehr nach Langen, sondern wie in der Streckenführung angegeben, befördert werden soll. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer bis zum Eintreffen des fehlenden Begleitfahrzeuges untersagt. Knapp drei Stunden später stellte die Streife den zuvor kontrollierten Schwertransport, abgesichert durch ein Begleitfahrzeug, auf der A 5 erneut fest, als beide Fahrzeuge die Autobahn in Richtung Langen verlassen hatten. Der Abschnitt von der A 5 bis zum Zielort wurde vorsätzlich ohne erforderliche Erlaubnis befahren.

Nun erwarten die Verantwortlichen diverse Anzeigen. Gegen den Transportunternehmer wird zudem eine gewinnabschöpfende Maßnahme geprüft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell