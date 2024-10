Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 14.10.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Fahrradanlehnbügel übersehen

Um 19:15 Uhr befuhr gestern Abend ein 46-Jähriger aus Eschwege mit einem Pkw den Marktplatz in Eschwege in Richtung "Brühl". Dabei übersah er einen dort aufgestellten "Fahrradanlehnbügel" und fuhr mit dem Auto dagegen. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Diebstahl von Tretrollern

Am gestrigen Sonntagabend wird angezeigt, dass im Laufe des Spätnachmittags zwei Tretroller aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Gebhard-Straße in Eschwege entwendet wurden. Die beiden Kinderroller haben jeweils eine Wert von 80 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Steine von Brücke geworfen

Wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei in Eschwege, nachdem am gestrigen Sonntag von einer Brücke auf vorbeifahrende Autos Steine geworfen wurden. Um 13:39 Uhr befuhr eine 36-Jährige aus der Gemeinde Wehretal die Südstraße in Niederhone in Richtung Oberhone, als von der dortigen Bahnbrücke durch Kinder Steine auf ihr Auto geworfen wurden. Dieses wurde dadurch beschädigt; der Sachschaden wird mit ca. 350 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Um 13:42 Uhr befuhr gestern Mittag eine 58-Jährige aus Kassel mit ihrem Wohnmobil die B 400 von Unhausen kommend in Richtung Ulfen. Ihr entgegen kam ein weißer Transporter, dessen Fahrer die dortige Kurve schnitt und dadurch die linke Fahrzeugseite des Wohnmobils touchierte, wodurch Außenspiegel und Fenster der Fahrertür am Wohnmobil beschädigt wurden. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer des Transporters seine Fahrt fort. Sachschaden: ca. 1000 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Wildunfall

Um 04:15 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 36-Jähriger aus Waldkappel mit seinem Pkw die K 28(Husarenallee) in Richtung Ulfen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Waschbär, wodurch ein Sachschaden von ca. 2000 EUR an dem Auto entstand. Der Waschbär überlebte den Unfall nicht.

Polizei Hessisch Lichtenau

Gegen Hauswand gefahren

Um 13:32 Uhr befuhr gestern in der Mittagszeit eine 59-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw einen Kundenparkplatz in der Elsa-Brandström-Straße in Hessisch Lichtenau. Beim "Parkvorgang" verwechselte die Fahrerin das Gas- mit dem Bremspedal, wodurch sie mit dem Pkw gegen die dortige Hauswand fuhr. Dadurch verletzte sich die 59-Jährige leicht. Sachschaden: ca. 6000 EUR.

Unfallflucht

Zwischen dem 12.10.24, 14:45 Uhr und dem 13.10.24, 08:45 Uhr wurde ein weißer Pkw Volvo angefahren und im Bereich der Motorhaube beschädigt. Die 32-Jährige Halterin fuhr am 12.10.24 in den frühen Nachmittagsstunden auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Hessisch Lichtenau, wo das Auto - nach ihren Angaben - noch unbeschädigt war. Heute Morgen stellte sie dann die Beschädigungen fest. Sachschaden: ca.1500 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Einbruch in Lenoirstift

Über das vergangene Wochenende drangen unbekannte Täter in das sogenannte "Mädchenhaus" des Lenoirstiftes in Fürstenhagen ein. Aus einem Sicherungskasten wurden sämtliche Kabel sowie die Steckverbindungen ausgebaut und gestohlen. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Auto weggerollt

Um 13:40 Uhr parkte gestern Mittag ein 25-Jähriger aus Kassel seinen Pkw in der Friedhofstraße in Hundelshausen. Dabei vergaß er das Auto gegen Wegrollen zu sichern, so dass dieses sich in Bewegung setzte und gegen einen geparkten Pkw Audi rollte. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell