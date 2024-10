Polizei Eschwege

POL-ESW: Polizei nimmt Graffiti-Sprüher auf frischer Tat fest

Eschwege (ots)

In der Nacht zu Freitag konnten die Beamten der Polizei Witzenhausen im Stadtgebiet einen Mann auf frischer Tat festnehmen, der gerade mit einer Farbspraydose ein Verkehrszeichen besprühen wollte. Gegen den Tatverdächtigen ist aufgrund dessen jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet worden. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wird nun auch geprüft, inwieweit der Mann außerdem für weitere Straftaten in Zusammenhang mit Graffitis in Frage kommen könnte.

>>>Zeuge meldet verdächtige Person

Um 00.20 Uhr wurde die Polizei von einem Zeugen darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich in der Ermschwerder Straße nahe einer Gaststätte eine vermummte Person aufhalte, die mit einer Farbspraydose hantieren würde. Daraufhin suchten die Beamten unmittelbar die beschriebene Örtlichkeit auf und konnten vor Ort eine männliche Person vorläufig festnehmen, die noch im Begriff war ein Verkehrszeichen (Radfahrer frei) mit schwarzer Farbe zu besprühen.

>>>30-jähriger Witzenhäuser ist tatverdächtig

Die Beamten nahmen den Mann mit zur Polizeidienststelle, wo er dann weiteren Ermittlungsmaßnahmen und dabei u.a. einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen wurde. Wie die Überprüfung der Person ergab, handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen aus Witzenhausen stammenden 30-Jährigen, der bereits in der Vergangenheit schon einmal wegen Sachbeschädigung polizeilich in Erscheinung getreten war.

>>>Wohnung des Mannes durchsucht; u.a. Farbspraydosen, Aufkleber sichergestellt

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Kassel ist noch am frühen Freitagmorgen die Wohnung des Tatverdächtigen nach weiteren Tatmitteln durchsucht worden. Hierbei konnten durch die Polizei diverse Farbspraydosen und Aufkleber aufgefunden und sichergestellt werden. Darüber hinaus stellten die Beamten im Zuge der Ermittlungen bei dem 30-Jährigen auch zwei Butterfly-Messer, eine Machete und eine Waffenreplikation sicher. Da diese Gegenstände einen Verstoß gegen das Waffengesetz darstellen, muss sich der Tatverdächtige auch hierfür strafrechtlich verantworten.

>>>Tatverdächtiger ins Krankenhaus verbracht

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-Jährige aufgrund seines psychischen Allgemeinzustands in das Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie in Eschwege eingewiesen. In dem aktuellen Fall sind gegen den Mann jetzt Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz anhängig. Inwieweit der Tatverdächtige darüber hinaus auch für die vermehrt im Stadtgebiet festgestellten Graffitis im Zusammenhang mit dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, u.a. diverse Hakenkreuz-Schmierereien, in Frage kommt ist jetzt Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

