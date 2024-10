POL-ESW: Gegen Leitplanke gefahren

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Sachbeschädigung durch Graffiti, Polizei sucht Zeugen Unbekannte haben in Eschwege in der Straße "Torwiese" die Hauswand eines Mehrfamilienhauses mit zwei größeren Graffitis besprüht und dadurch einen Schaden von 1000 Euro verursacht. Die Unbekannten brachten auf die in Richtung Stadtpark zeigende Wand die Buchstaben TPS in blauer Farbe auf einer Fläche von 70 x 40 cm auf. Dazu noch ein weiteres Graffiti in schwarz in der Größe von ...

