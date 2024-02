Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Linker Außenspiegel beschädigt und weggefahren.

Kirchheimbolanden (ots)

Eine Verkehrsteilnehmerin hatte ihr Fahrzeug am Freitag, den 23.02.2024, in der Neumayerstraße in Kirchheimbolanden abgestellt. Das parkende Fahrzeug stand dort in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr. In diesem Zeitraum beschädigte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den linken Außenspiegel am geparkten Fahrzeug. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle.

Verkehrsunfallflucht ist eine Verkehrsstraftat und wird regelmäßig mit dem Verlust der Fahrerlaubnis und einer Geldstrafe bestraft.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kirchheimbolanden, Tel: 06352/9112700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell