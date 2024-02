Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Unfallflucht auf dem Schwimmbadparkplatz Kirchheimbolanden

Kirchheimbolanden (ots)

Am Freitag, dem 23.02.2024, ereignete sich in der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Schwimmbadparkplatz in Kirchheimbolanden. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug auf dem öffentlich zugänglichen Parkplatz vorwärts eingeparkt unbeschädigt abgestellt. Nach dem Schwimmen stellte sie einen Schaden im Bereich der hinteren Stoßstange und der Heckklappe ihres Fahrzeuges fest. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der 06352/9112700 in Verbindung zu setzen.

