LPI-EF: Einbrecher von Kamera gefilmt

Sömmerda (ots) - Zwischen Freitag und Sonntag wurde ein Auto in Sömmerda beschädigt. Eine 47-jährige Frau hatte ihren schwarzen Peugeot in der Straße der Einheit geparkt. In der Tatzeit ließ eine unbekannte Person an mehreren Türen des Autos ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Der Sachschaden an dem Peugeot wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Noch ist unklar, wer für die Tat verantwortlich ist. ...

