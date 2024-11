Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kind fährt auf zivilen Streifenwagen, Einbruch in Neuffen, Bedrohung

Reutlingen (ots)

Mit Waffe bedroht

Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt seit Mittwochmittag gegen zwei bislang noch unbekannte Personen u. a. wegen Bedrohung. Kurz nach zwölf Uhr hatten Zeugen den Notruf gewählt, nachdem sich in einer Bäckerei eine Auseinandersetzung ereignet hat. Infolgedessen rückten mehrere Streifenwagen zum Einsatzort in die Metzgerstraße aus. Ein 26-Jähriger und seine Begleiterin hatten kurz nach zwölf Uhr eine dortige Bäckerei betreten. Kurz darauf kamen zwei bislang unbekannte männliche Personen in das Verkaufsgeschäft und führten zunächst eine verbale Auseinandersetzung mit dem Paar. Im weiteren Verlauf soll einer der beiden Männer eine mitgeführte, mutmaßliche Schusswaffe gezogen und den 26-Jährigen bedroht haben. Im Anschluss flüchteten die beiden Männer. Diese werden als etwa 20 Jahre alt, circa 185 cm groß und mit dunklem Teint sowie schlanker bis hagerer Figur beschrieben. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass einer eine dunkle und der andere eine rote Jacke trug. Bei den anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Personen nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen nach dürften die Gründe für die Auseinandersetzung einen persönlichen Hintergrund haben. (gj)

Esslingen (ES): Auf Polizeifahrzeug gefahren und zu Fuß geflüchtet

Die Verkehrspolizei Esslingen ermittelt seit Mittwochmittag gegen einen Elfjährigen wegen verschiedener Verkehrsdelikte. Gegen 13.30 Uhr waren einer Zivilstreife in der Eugenie-von-Soden-Straße, zwei Personen aufgefallen, die ohne Helme mit einem Motorroller fuhren. An der Einmündung zur Berliner Straße missachtete der Roller-Lenker zudem das Rotlicht der Ampelanlage und setzte seine Fahrt in Richtung Neckarstraße fort. Als das Zweirad kontrolliert werden sollte, bog der Lenker in die Sirnauer Straße ab. Dort konnten die Polizeibeamten den Rollerfahrer ansprechen und zum Anhalten auffordern. Das Polizeifahrzeug überholte daraufhin den Roller und stoppte. Der elf Jahre alte Rollerlenker konnte jedoch sein Gefährt nicht rechtzeitig abbremsen und prallte auf das Dienstfahrzeug. Im Anschluss ließen die beiden Minderjährigen ihr Zweirad sowie sämtliche persönlichen Gegenstände zurück und flüchteten zu Fuß vom Unfallort. Der Elfjährige konnte im Zuge der Ermittlungen an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Am Polizeifahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass für den Roller kein Versicherungsschutz bestand. Die Besitzverhältnisse des Fahrzeugs sind ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen, die gegen den Elfjährigen und den noch unbekannten Mitfahrer weiter andauern. (gj)

Neuffen (ES): Einbrecher unterwegs

In eine Gaststätte in der Nürtinger Straße ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. In der Zeit von 22.20 Uhr bis 9.50 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine gewaltsam geöffnete Hintertür ins Innere des Restaurants. Der Einbrecher ließ einen Geldbeutel mit etwas Bargeld mitgehen. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

