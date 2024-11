Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Falschfahrer auf Bundesstraße; Arbeitsunfall; Junger Mann ausgeraubt; Verkehrsunfälle; In Fachklinik gebracht

Reutlingen (ots)

Pliezhausen (RT): Falschfahrer auf B 27 (Zeugenaufruf)

Auf der B 27 ist am späten Donnerstagabend ein Falschfahrer unterwegs gewesen. Gegen 22.15 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße von Tübingen herkommend in Richtung Stuttgart, als auf Höhe Pliezhausen ein nicht näher bekannter Pkw auffuhr. Dieser wendete kurz darauf und benutzte die linke Richtungsfahrspur entgegen der Fahrtrichtung. Ein vor dem Zeugen fahrender, ebenfalls noch unbekannter Autofahrer musste zur Vermeidung einer Kollision offenbar eine Gefahrenbremsung durchführen und auf die rechte Spur ausweichen. Auch der 27-Jährige musste ein Bremsmanöver einleiten. Im Anschluss wendete der Falschfahrer erneut und fuhr in korrekter Fahrtrichtung weiter. Zu einem Verkehrsunfall war es nicht gekommen. Zeugen des Falschfahrers oder Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Unbekannten gefährdet wurden, insbesondere der vor dem Zeugen fahrende Pkw-Lenker, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (mr)

Römerstein-Zainingen (RT): Arbeitsunfall

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 20-Jähriger am Freitagmorgen in einem Betrieb in der Ulmer Straße erlitten. Der Mann war gegen 7.45 Uhr mit dem Vermessen von Metallmaterial beschäftigt. Aufgrund des schweren Gewichts der Metallteile kippten diese nach vorne und fielen auf den 20-Jährigen. Dieser erlitt hierbei eine schwere Fußverletzung und wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (gj)

Reichenbach (ES): Junger Mann ausgeraubt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich in der Nacht auf Freitag am Parkplatz des Turnvereins in der Neuwiesenstraße ereignet haben soll, sucht die Kriminalpolizeidirektion Esslingen. Ein 20-Jähriger war kurz nach Mitternacht zu Fuß im Bereich des dortigen Parkplatzes unterwegs. Dort wurde er plötzlich rücklings von einem Schlag auf den Hinterkopf getroffen und fiel zu Boden. Drei bislang unbekannte Täter schlugen im weiteren Verlauf auf den am Boden liegenden jungen Mann ein und beraubten ihn seines Geldbeutels mit mehreren hundert Euro Bargeld. Bevor sie zu Fuß Richtung Schule flüchteten, warfen die Unbekannten dem 20-jährigen noch eine Getränkedose ins Gesicht. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde der 20-Jährige leicht verletzt. Die Angreifer werden als etwa Mitte 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Einer soll mit einer schwarzen Jacke und schwarzer Jogginghose mit weißen Streifen bekleidet gewesen sein, ein weiterer mit einer roten Jacke und schwarzer Hose, während der dritte Täter eine schwarze Mütze und Jacke sowie eine graue Jogginghose trug. Hinweise zum Tatgeschehen und insbesondere zu den drei unbekannten Tätern nimmt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen unter der Telefonnummer 0711/3990-0 oder der Polizeiposten Reichenbach, Telefon 07153/955-10 entgegen. (gj)

Unterensingen (ES): Unfall mit schwerverletztem Kind

Schwere Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag in Unterensingen erlitten. Der knapp vier Jahre alte Junge lief gegen 11.45 Uhr zusammen mit einer Angehörigen auf dem Gehweg der Esslinger Straße. Das Kind war hierbei ersten Erkenntnissen nach an der rechten, zur Fahrbahn abgewandten Seite unterwegs. Als sich ein vorbeifahrender Hyundai eines 34-Jährigen unmittelbar auf derselben Höhe befand, riss sich der Junge von der Hand seiner Begleiterin los und rannte unvermittelt auf die Fahrbahn. Das Kind wurde von dem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Es musste nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Neuhausen auf den Fildern (ES): Totalschaden nach Auffahrunfall

Zu einem voraussichtlichen Totalschaden von zwei Fahrzeugen ist es am Freitagmorgen in der Kirchstraße gekommen. Gegen 07.15 Uhr verspürte der 75-jährige Lenker eines VW Golf ein Unwohlsein, was dazu führte, dass er auf den vor ihm fahrenden Audi A4 eines 52-Jährigen auffuhr. Durch den Aufprall lösten die Airbags des Golfs aus. Die Fahrer beider Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Der 75-jährige Unfallverursacher musste in der Folge durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, der 52-Jährige begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Die Beifahrer beider Fahrzeuge blieben unverletzt. Sowohl der VW als auch der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei zirka 50.000 Euro. (js)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mit Fahrrad gestürzt

Ein Radfahrer ist am Freitagmorgen bei einem Sturz leicht verletzt worden. Der 20-jährige Radler war nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 9.30 Uhr auf der Sielminger Straße Richtung Bernhausen unterwegs, als er bei einem Bremsvorgang die Kontrolle über sein Rad verlor und zu Fall kam. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. (gj)

Bitz (ZAK): In Fachklinik gebracht

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein offenbar psychisch auffälliger 32-Jähriger seit Freitagvormittag entgegen. Dem Mann wird zur Last gelegt, gegen neun Uhr in einem Discounter in der Harthauser Straße die Kassiererinnen beleidigt, Getränke entwendet und dabei mit einer entsprechenden Kiste einer Zeugin gegen die Hand geschlagen zu haben. Nur wenige Minuten später fiel der Tatverdächtige in einer Tankstelle in der Ebinger Straße auf. Auch dort soll er eine Frau beleidigt und Getränke gestohlen sowie Lebensmittel umhergeworfen haben. In einem unmittelbar benachbarten Discounter, ebenfalls nur kurze Zeit später, soll er beim Versuch, eine Getränkekiste zu entwenden, einen eingreifenden Zeugen zu Boden gestoßen und dadurch verletzt sowie wiederum Beleidigungen geäußert haben. Durch einen weiteren Passanten konnte der 32-Jährige zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten festgehalten werden. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Fachklinik eingeliefert. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. (mr)

